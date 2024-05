Le aziende tedesche in Italia vedono rosa | 9 su dieci soddisfatte degli affari Crescono investimenti e lavoro

(Di mercoledì 15 maggio 2024) La Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien) ha presentato i risultati per l’dell’ultimo “Ahk World Business Outlook”, un sondaggio condotto ad aprile sulle aspettative di business dellein. Per questo Business Outlook Primavera 2024, lerispondenti sono state 91: il 30,8% appartenente al settore dei servizi, il 39,5% a quello dell’industria e il 29,7% a quello del commercio. Nel valutare la propria situazione attuale, più del 90% dellela definisce buona o soddisfacente. Le aspettative rimangono positive anche nella valutazione per il prossimo anno, con oltre l’85% delleche prevede una situazione migliore/costante e solo il 13% si aspetta peggioramenti. Un andamento positivo presente anche in tema di ...

Nanchino/Berlino, 05 apr – (Xinhua) – Se si arriva a Taicang, una cittadina in piena espansione a Suzhou, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, e si prende la linea 103 dell’autobus per spostarsi nella Zona di sviluppo industriale hi-tech ...

