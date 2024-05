Canoa slalom - i convocati dell’Italia per gli Europei | tredici azzurri in gara a Lubiana

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Saranno 13 gliinaglisenior die cross kayak, in programma dal 16 al 19 maggio a(Slovenia): il primo appuntamento della stagione internazionale mette subito in palio i titoli continentali e fungerà anche da banco di prova per le selezioni interne in vista di Parigi 2024. L’Italia si è qualificata sia nel kayak che nella canadese, sia tra gli uomini che tra le donne, mentre ladi qualificazione olimpica del cross kayak su base mondiale è in programma l’8 ed il 9 giugno a Praga (Repubblica Ceca) e non vi potranno prendere parte quegli atleti che hanno già conquistato un pass non nominale per i Giochi. Per l’Italia, dunque, non potranno prendere parte alladi qualificazione Marta Bertoncelli, Paolo ...

tredici atleti azzurri sono stati convocati per i Campionati Europei di Canoa slalom e Kayak Cross, in programma in Slovenia – nella località di Tacen, a Lubiana, sul canale semi-artificiale alimentato dal fiume Sava – dal 15 al 19 maggio. Saranno ...

Roma – Con non poche difficoltà legate al maltempo è in partenza l’appuntamento clou della stagione d’acqua mossa che vedrà gli azzurri impegnati in Slovenia, dal 15 al 19 maggio , per i Campionati Europei di Canoa Slalom e Kayak Cross . Le gare ...

Canoa slalom: azzurri in Slovenia per i Campionati Europei - canoa slalom: azzurri in Slovenia per i Campionati Europei - Con non poche difficolta' legate al maltempo e' in partenza l'appuntamento clou della stagione d'acqua mossa che vedra' gli azzurri ...

Europei canoa slalom, l’Italia vuole migliorare il bilancio del 2023: De Gennaro, Ivaldi e Horn guidano la spedizione, occhio a Ferrazzi - Europei canoa slalom, l’Italia vuole migliorare il bilancio del 2023: De Gennaro, Ivaldi e Horn guidano la spedizione, occhio a Ferrazzi - Ventiquattro ore e inizieranno gli Europei di canoa slalom. Tacen diventerà il centro della canoa slalom internazionale, potremo iniziare a capire quali ...

Calendario Europei canoa slalom 2024: programma, orari, tv, streaming - Calendario Europei canoa slalom 2024: programma, orari, tv, streaming - La canoa slalom vedrà andare in scena gli Europei 2024 a Tacen (Lubiana), in Slovenia, con 10 specialità, che si disputeranno da giovedì 16 a domenica 19 maggio: in programma nel complesso 5 gare ...