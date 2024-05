Il premier slovacco Robert Fico è stato ferito a colpi di arma da fuoco

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il primo ministro della Slovacchiato da diversi spari dida. Dopo la riunione di governo tenuta in un centro culturale di Handlova, vicino alla capitale Bratislava,da un’aggressore, già arredalla polizia slovacca, ed èimmediatamente portato in ospedale. Al momento non ci sono notizie sulle sue condizioni. Da alcune testimonianze sembra che ilsiato all’addome, al petto e a un arto. Ma secondo una testimone sarebbeanche alla testa. Per il sito di news Aktuality si tratterebbe di un tentato omicidio, confermato anche ...

