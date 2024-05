Paura per Davide Patron dopo l' arresto cardiaco in treno - l' intervento non è riuscito

(Di mercoledì 15 maggio 2024) "Niente, - si legge su una storia condivisa ieri su Instagram da- l'operazione non è andata a buon fine. Ci riproveranno oggi o domani. Grazie del supporto". Sembrava scampato il pericolo per, il 25enne tiktoker, noto nel web come prof d'inglese, e invece ladovuta all’attaccoche lo aveva colpito durante un viaggio inper Parigi non è ancora completamente alle spalle. L'chirurgico a cui si è sottoposto l'influencer serviva per impiantare un mini defibrillatore.

