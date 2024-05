Ungheria - Tajani | lavorato in silenzio senza propaganda per Salis

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Roma, 15 mag. (askanews) – “Bene, è quello che volevamo: gli arresti domiciliari. Adesso potrà votare tranquillamente, speriamo possa essere assolta. Io sono garantista. E speriamo possa tornare il prima possibile in Italia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio, segretario di Fi, commentando la concessione degli arresti domiciliari a Ilaria, detenuta in. “È merito di tutti, dell’azione sinergica: il governo e la nostra ambasciata hannointensamente, infarerulli di tamburi come sempre fatto, come stiamo facendo con Falcinelli, come stiamo facendo con tutti”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

