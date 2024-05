Fiorentina - migliaia già col biglietto per Atene Venerdì la vendita libera Col Napoli

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Firenze, 15 maggio 2024 - La macchina organizzativa procede. Se non a gonfie vele poco ci manca. Il vento in poppa è frenato soltanto dalla difficoltà legata al viaggio ad. Costo del volo diretto ormai quasi proibitivo (intorno ai 700 euro), i tifosi dellastanno cercando di capire come muoversi. Bloccate anche le prenotazioni dei charter, quelli sì, presi d'assalto. Tre sono pieni, ma di aeromobili in più nemmeno l'ombra. C'è chi si sta organizzando con il traghetto, da Brindisi o da Ancona. All'inizio sembrava più una provocazione che altro, invece in diversi ci hanno pensato per davvero. Arrivo al porto di Igoumenitsa e poi servono altre quattro ore di bus per arrivare ad. Passando ai numeri, a ieri erano oltre 3.000 i biglietti venduti ed è bene specificare che erano riservati soltanto agli abbonati PRO per il ...

Firenze, 13 maggio 2024 – Tre parole per dare la carica . “Tutti ad Atene”. Recita così lo striscione che la Curva Fiesole ha esposto alla fine della partita contro il Monza (vinta per 2-1). Un messaggio chiaro per dare forza alla Fiorentina in ...

Vincenzo Italiano , tecnico della Fiorentina , ha parlato dopo il successo per 2-1 contro il Monza con le reti di Gonzalez e Arthur Festeggia Vincenzo Italiano ai microfoni di DAZN dopo il successo per 2-1 con il Monza di Pallaidno. Ecco le parole ...

Il caso dei tifosi viola che tornano in aereo da Atene - Il caso dei tifosi viola che tornano in aereo da atene - “Il Comune di Firenze chieda a Enac di superare il limite orario dei voli a Peretola, previsto da Palazzo Vecchio, per consentire il rientro da atene dei tifosi viola la notte della finale di ...

Ultim’ora Napoli: Osimhen out a Firenze - Ultim’ora Napoli: Osimhen out a Firenze - Visualizzazioni: 252 Secondo quanto emerso nelle ultime ore, in casa Lazio sarebbe scoppiato il caso legato al portiere Ivan Provedel: la situazione. Lazio-Provedel, la situazione Stando a quanto ripo ...

Aeroporti toscani: più voli charter per tifosi Fiorentina - Aeroporti toscani: più voli charter per tifosi fiorentina - I tifosi della fiorentina trovano difficoltà nella propria caccia ai biglietti aerei per raggiungere atene. Mercoledì 29 maggio 2024, infatti, nella capitale greca verrà disputata la finale di coppa C ...