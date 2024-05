L’offerta ai minorenni | Sesso in cambio di pizza e bibite - poi la rivelazione choc

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Un anno e 8 mesi di reclusione per aver provato ad abbordare tre ragazzinidi 13, 14 e 15 anni offrendo loro: questa è la condanna, con il rito abbreviato, per un 71enne dell’Alto Tevere. L’adescamento dei treL’uomo avrebbe incontrato i tre ragazzini in un bar e, per conquistarsi la loro fiducia, avrebbe offerto loro delle pizze e delle, per poi convincerli a salire in auto per dare loro un passaggio. Durante il tragitto l’uomo avrebbe poi iniziato a fare allusioni sessuali pesanti, chiedendo ai tre ragazzini chi di loro fosse il più effemminato. Uno dei minori avrebbe risposto che a loro piacevano le ragazze, ma secondo l’accusa l’uomo non si sarebbe fatto scoraggiare offrendo 50 euro indi una prestazione ...

