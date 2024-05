Ciclismo - Mathieu van der Poel correrà il Tour de France e le Olimpiadi Niente mountain bike

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Sarà un estate ricca di grandi eventi pervan der. Il campione olandese ha fatto conoscere i suoi piani per il mese di luglio ed agosto, visto che parteciperà aldee poi alledi Parigi 2024. Il corridore della Alpecin, però, rinuncerà a qualcosa rispetto all’ultima edizione dei Giochi Olimpici a Tokyo. Infatti van derha deciso che non prenderà parte alla gara olimpica di. Quello che è successo tre anni fa in Giappone è forse ancora nella testa del neerlandese, che era stato vittima di una brutta caduta. Probabilmente anche per questo motivo van derha preferito pensare solo alla corsa in linea di sabato 3 agosto e magari anche a quella a cronometro del 27 luglio. Queste le ...