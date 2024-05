Il grande incendio nell' azienda di colonnine elettriche Alpitronic

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Unsi è sviluppato questa mattina, intorno alle 9,15,a sede dell'a Bolzano, nei pressi dei Magazzini Generali in via di Mezzo ai Piani. Dallo stabilimento si è alzata un'immensa colonna di fumo nero, visibile da tutta la città: per questo motivo è stato chiuso, in via precauzionale, lo spazio aereo della città e la protezione civile ha consigliato a tutti i residenti di tenere chiuse le finestre. Non si hanno notizie su eventuali morti o feriti. Sul posto si sono recati subito i vigili del fuoco per cercare di domare le fiamme. Il rogo si è sviluppato in una zona dello stabilimento dove erano in corso dei lavori di ristrutturazione. Il presidente della provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher ha spiegato che la situazione è "sotto controllo", ...

