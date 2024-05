Incidente in A9 a Fino Mornasco | è morto il bimbo di 11 anni - ancora gravi la sorella e la mamma

(Di mercoledì 15 maggio 2024), 15 maggio 2024 – I medici dell’ospedale Papa Giovdi Bergamo, hanno dichiarato il decesso deldi 11, rimasto coinvolto nelssimoavvenuto venerdì mattina sull’autostrada A9. Dopo cinque giorni di ricovero in condizioni disperate, il bambino ha smesso di vivere, senza mai riprendere conoscenza, e senza mai dare il minimo segno di miglioramento. Il magistrato della Procura di Como ha autorizzato il prelievo degli organi, mentre la polizia stradale di Busto Arsizio, aveva fin da subito ricostruito le cause dello scontro, una inversione di marcia che il padre del, alla guida di una Mercedes, aveva fatto per tentare di raggiungere la corsia di marcia diretta verso la Svizzera, dopo aver trovato chiuso lo ...

