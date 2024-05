Un nuovo ecografo per la pediatria del San Giuseppe

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Empoli, 15 maggio 2024 – Quando la solidarietà abbraccia l’innovazione. Unè stato donato alladel Sandi Empoli questa mattina dalla Fondazione Labor Pro. La consegna si è tenuta nella Sala dell’Orologio dell’ospedale empolese. Si tratta di undi ultima generazione che consentirà di eseguire ecografie al neonato, ecocardiografie, ecografie dei tessuti molli e tutto ciò che con l’ecografia si può fare in area pediatrica da 0 a 18 anni. Grande la soddisfazione di tutti, confermata anche dalle parole del dottor Roberto Bernardini (direttore della) che ha ricordato come anche al personale sanitario sia già stata fatta la formazione necessaria per poter utilizzare ilapparecchio. “Ringraziamo la Fondazione. Un gesto a conferma di ...