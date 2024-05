Dopo aver battuto rispettivamente Arezzo e Pescara la Juventus Next Gen di Brambilla vuole continuare a stupire, e nel primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C affronta la Casertana di Cangelosi. Sfida complicata per i bianconeri ...

Juventus Next Gen-Casertana è il match valido per il primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. La sfida tra la squadra allenata da Brambilla e quella di Cangelosi si giocherà oggi , martedì 13 maggio alle 20:30 allo stadio Moccagatta ...

Juventus Next Gen, Yildiz e i big potrebbero scendere per i playoff Cosa dice il regolamento e chi potrebbe giocare - juventus next Gen, Yildiz e i big potrebbero scendere per i playoff Cosa dice il regolamento e chi potrebbe giocare - La juventus next Gen prosegue il suo cammino ai playoff di Lega Pro, dopo la vittoria contro il Pescara ora la sfida è in andata e ritorno contro la Casertana. La squadra di Massimo Brambilla è uscita ...

Mi dispiace ma non vengo: ufficiale Juventus, annuncio in questi minuti | Accordo raggiunto e firma last minute - Mi dispiace ma non vengo: ufficiale juventus, annuncio in questi minuti | Accordo raggiunto e firma last minute - Ennesima mazzata in casa juventus, l'obiettivo è sfumato: ha trovato l'accordo con il club, la firma è ufficiale ...

Arbitri: per i playoff di serie B Rocchi mette in campo i big Colombo e Sozza - Arbitri: per i playoff di serie B Rocchi mette in campo i big Colombo e Sozza - Slittano a domani le designazioni del penultimo turno di serie A, decisi gli arbitri per Palermo-Sampdoria e Catanzaro-Brescia: al Var ci saranno Mariani e Pairetto ...