Perché gli Usa e l’Occidente sono il nemico comune per Putin e Xi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 15 maggio 2024) La visita di Vladimira Pechino segna l’importanza che le relazioni Cina-Russia hanno anche per Xi Jinping — il quale altrimenti non avrebbe accolto il russo nella capitale della Repubblica popolare, marcando così l’allineamento proprio nel momento in cui esso è più attenzionato dal. “Sullo sfondo della rivalità sino-americana e della guerra in Ucraina, Mosca e Pechino si trovano fianco a fianco di fronte al: gli Stati Uniti”, commenta Alicja Bachulska policy fellow all’Asia Programme dell’Ecfr. Venerdì e sabato, i due leader discuteranno i dettagli della loro strategic partnership che pochi giorni prima chesferrasse l’assalto a Kyiv, nel febbraio di due anni fa, fu definita “amicizia senza limiti” — definizione mai modificata come mai è stata condannata ...