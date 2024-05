Una preziosa rivoluzione blu

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Negli ultimi tempi, sia per una maggiore sensibilità sul tema delle risorse alimentari che per il diffondersi di notizie di cronaca a volte poco confortanti, sta aumentando l’attenzione che la società rivolge agli allevamenti animali, sia in terra che in mare. Comportamenti non etici, spesso illegali, generano infatti danni ambientali e sofferenze negli animali che però possono diventare sempre più difficili da nascondere a un pubblico che vuole e deve informarsi. Per realizzare una produzione che sia rispettosa sia del nostro pianeta che delle forme di vita che lo abitano, le aziende che operano in questi contesti possono ricorrere a diversi strumenti e strategie, continuando a perseguire le proprie finalità di profitto, come è normale che sia per realtà commerciali, senza compromettere l’ambiente e il benessere degli esseri viventi, ma anzi contribuendo alla ricerca delle soluzioni ...