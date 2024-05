Sorrento - anteprima di Verso Su - protagonisti i giovani | Le nostre proposte per il Mezzogiorno

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Rendere idel Sudattivi delle politiche di sviluppo per ilvalorizzandone leelaborate con il contributo di autorevoli rappresentanti del mondo accademico, dell’economia e della politica. È l’obiettivo della seconda edizione dell’del Forum “Sud: La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale del Mediterraneo”, in programma giovedì 16 maggio presso il Palazzo Municipale di. Un evento che anticipa la terza edizione del forum in programma il 17 e 18 maggio a(Grand Hotel Excelsior Vittoria). “Sud” è realizzato da The European House – Ambrosetti ed è una piattaforma pubblico-privata a carattere ...

Il viaggio dei 20 giovani cuochi del futuro non si ferma. Insieme allo chef Alberto Gipponi hanno seguito stavolta una lezione sull’introduzione a salse , fondi e brodi, utili per condire carni e pesci. Partendo dalla spiegazione dalle cosiddette ...

Il Volontariato protagonista in piazza Duomo: tra impegno e solidarietà le associazioni incontrano la cittadinanza - Il Volontariato protagonista in piazza Duomo: tra impegno e solidarietà le associazioni incontrano la cittadinanza - In piazza Duomo protagoniste saranno un centinaio di associazioni che ... Tante tematiche che vengono seguite e affrontate con educatori e personale specializzato”. I giovani assumono un ruolo ...

Tre giovani Gorillas in nazionale under 15 di flag football - Tre giovani Gorillas in nazionale under 15 di flag football - Finale di stagione a tinte azzurre per i giovani biancorossi | Basket: via ai quarti playoff in Second League | Con la fine delle scuole arrivano i Centri Estivi Multisport Uisp ...

"Mare Giovani" con De Stefano protagonista - "Mare giovani" con De Stefano protagonista - Più di 200 persone partecipano alla presentazione del libro "Mare giovani" a Montevarchi, scritto da Francesco De Stefano e Manuel Vescovi. L'evento offre riflessioni sulla sfida dei giovani di fronte ...