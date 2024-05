Meloni - profondo sconcerto per il vile attentato a Fico

Robert Fico ferito in un attentato in Slovacchia. Orban: «Scioccato per il mio amico». Meloni: «Profondo sconcerto» - Robert Fico ferito in un attentato in Slovacchia. Orban: «Scioccato per il mio amico». meloni: «profondo sconcerto» - «Sono rimasto profondamente scioccato dall’atroce attacco contro il mio amico, il primo ministro Robert Fico. Preghiamo per la sua salute e una pronta guarigione! Dio benedica lui e il suo Paese!". Lo ...

La senatrice Segre contro il premierato del governo Meloni. Leggi il discorso integrale - La senatrice Segre contro il premierato del governo meloni. Leggi il discorso integrale - Liliana Segre critica la riforma del premierato, evidenziando rischi per la democrazia e il ruolo del Presidente della Repubblica.