Pnrr - Fitto Non ci sono ritardi su istruzione e ricerca

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 15 maggio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Non cinelle misure deldedicate all’ed alla, tutti gli obiettivistati raggiunti e tutte le riforme originarie stanno proseguendo il loro iter secondo il programma stabilito.state completate le progettazioni esecutive, per il risanamento, la ristrutturazione e la messa in sicurezza dei plessi scolastici esistenti e per la realizzazione dei nuovi edifici scuola 4.0, che complessivamente valgono il 10% dello stanziamento complessivo del comparto, con la conseguente apertura dei cantieri per la realizzazione di tutte le opere programmate”. Così il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il, Raffaele, in riferimento ai fondi del ...