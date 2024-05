Fondi Arrestati gli autori della rapina alla Banca di Credito Cooperativo del Circeo e del Privernate

(Di mercoledì 15 maggio 2024) All’alba di stamane 15 maggio i poliziottiSquadra Mobile di Latina e del Commissariato di P.S. di, con la collaborazioneSquadra Mobile di Roma, hanno eseguito un’ordinanza di applicazionemisura cautelarecustodia in carcere nei confronti di due cittadini italiani di 56 anni e di un terzo di 54 anni, L'articolo Temporeale Quotidiano.

Manila Esposito ha vinto il concorso generale individuale agli Europei 2024 di Ginnastica artistica , precedendo sul podio Alice D’Amato per una storica doppietta. Italia prima nella gara a squadre e pronta per andare a caccia dell’oro nella finale ...

Lecce a mente sgombra: Gotti polizza sul futuro. E sabato altro abbraccio col Via del Mare - Lecce a mente sgombra: Gotti polizza sul futuro. E sabato altro abbraccio col Via del Mare - Benché l’obiettivo sia stato già acquisito, l’intenzione dei giallorossi è quella di onorare fino in fondo il campionato che ha segnato il raggiungimento della seconda salvezza consecutiva nella ...

Bando dei borghi per privati, uscite le gratuatorie: selezionate dal ministero 22 aziende tra Costigliole e Rossana - Bando dei borghi per privati, uscite le gratuatorie: selezionate dal ministero 22 aziende tra Costigliole e Rossana - Costigliole e Rossana avevano presentato domanda per l’importante bando finanziato con i fondi del PNRR. Il programma di progettazione, che ha visto un intenso e sinergico lavoro di squadra tra le due ...

Parigi 2024: basket 3x3, Azzurre a Decrecen a caccia del pass - Parigi 2024: basket 3x3, Azzurre a Decrecen a caccia del pass - Rae Lin D'Alie, Chiara Consolini, Laura Spreafico e Sara Madera scenderanno domani in campo a Debrecen nel torneo di qualificazione olimpica basket 3ž3 per ottenere il pass ai Giochi Olimpici di Parig ...