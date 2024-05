Giulia De Lellis prossima conduttrice di un famosissimo programma tv? Ecco quale

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il prossimo autunno tornerà su Canale 5 Tu si que vales, il fortunato talent show condotto da Maria De Filippi. In occasione dellaedizione delDepotrebbe sostituire la ballerinaStabile. Questa è l’indiscrezione lanciata dal settimanale Di Più Tv, secondo cui la Stabile, dopo due anni, potrebbe lasciare la co-conduzione del varietà di Canale 5 per dedicarsi esclusivamente alla carriera da ballerina. Al suo posto, quindi, potrebbe subentrare l’influencer, che di recente ha ufficializzato la relazione con Giano Del Bufalo, fratello dell’attrice Diana Del Bufalo, ex allieva di Amici. Per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si apriranno dunque le porte di Tu si que vales: si tratterebbe, in tal caso, della quarta esperienza televisiva nelle vesti di ...