Casa in fiamme - Carabiniere libero da servizio salva una 89enne

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUnforestaledalhato a Rocchetta e Croce, nel Casertano, unache stava per essere travolta dalleinnescate dalla combustione accidentale della canna fumaria. Il militare era in paese per visitare i genitori, quando si è accorto dell’intensa coltre di fumo e delleche divampavano sul tetto di un’abitazione vicina. Con l’aiuto di una conoscente, ilha subito raggiunto ladove l’, incurante del pericolo, stava discutendo animatamente con la figlia 60enne che cercava invano di convincerla ad allontanarsi dal camino e ad uscire perrsi; il militare non ha perso tempo, e con voce ferma ha ...

Il provvidenziale intervento di un carabiniere forestale libero dal servizio ha salva to a Rocchetta e Croce , nel Casertano, una 89enne che stava per essere travolta dalle fiamme . Un carabiniere forestale libero dal servizio ha salva to a Rocchetta e ...

Rocchetta e Croce, incendio in casa: carabiniere fuori servizio salva 89enne - Rocchetta e Croce, incendio in casa: carabiniere fuori servizio salva 89enne - Un carabiniere forestale libero dal servizio ha salvato a Rocchetta e Croce, nel Casertano, una 89enne che stava per essere travolta dalle fiamme innescate dalla combustione accidentale della canna ...

Otto auto in fiamme nella notte tra Fermo e Porto Sant’Elpidio. Incendi forse dolosi - Otto auto in fiamme nella notte tra Fermo e Porto Sant’Elpidio. Incendi forse dolosi - Sul posto i vigili del fuoco di Fermo, che hanno prima circoscritto e poi domato le fiamme, e i carabinieri. Trenta minuti, un’altra segnalazione, questa volta per un incendio in via Ancona a Porto ...

Casa in fiamme, Cc libero da servizio salva 89enne - Casa in fiamme, Cc libero da servizio salva 89enne - Un carabiniere forestale libero dal servizio ha salvato a Rocchetta e Croce, nel Casertano, una 89enne che stava per essere travolta dalle fiamme innescate dalla combustione accidentale della canna fu ...