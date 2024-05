Finale coppa Italia - Roby Facchinetti | Ce la meritiamo e ho in mente una cosa clamorosa…

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il leader storico dei Pooh e noto tifoso atalantino a Notizie.com: “Abbiamo una squadra fantastica, nessuno come noi, mi dispiace…” “So solo che abbiamo una squadra meravigliosa, ne abbiamo avute tante e tutto è partito con 40 milioni di euro, adesso siamo sempre piccolini ma stratosferici. L’Atalanta non è solo una squadra è qualdi più, per questo cidi vincerle tutte e due le coppe per quello che abbiamo fatto, realizzato e anche, consentitemelo, sofferto. Se lo merita Bergamo, città meravigliosa…“. E’ un fiume in piena il leader storico dei Pooh Roberto, per tuttiche sta seguendo le vicende della sua squadra sin da quando è piccolo e non ha mai smesso di farlo, tanto che a Notizie.com spiega: “E’ il nostro momento, ed è bellissimo viverlo“. Il cantante e tastierista dei Pooh ...

VIDEO | Arezzo, Settembrini: "Uomini veri in squadra. Possiamo fare grandi cose" - VIDEO | Arezzo, Settembrini: "Uomini veri in squadra. Possiamo fare grandi cose" - Il capitano tra presente e futuro: "Dispiaciuto per la separazione con Giovannini, senza di lui chissà se sarei qui... Con Indiani nessun problema, le sue scelte sempre in buona fede. Io altrove No, ...

Adolescenti costrette a prostituirsi, la foto che fa scoppiare lo scandalo "Squad girls": «Con la carta oro fino a 20mila euro a settimana» - Adolescenti costrette a prostituirsi, la foto che fa scoppiare lo scandalo "Squad girls": «Con la carta oro fino a 20mila euro a settimana» - Un modo facile per condurre una «bella vita» piuttosto che un «bieco sfruttamento». Sarebbe stata questa la percezione che le tre 16enni coinvolte nel giro ...

Bari, il pianto della studentessa costretta a prostituirsi a 16 anni: «I soldi non mi servivano, lo facevo per sfida». Il racconto all'insegnante - Bari, il pianto della studentessa costretta a prostituirsi a 16 anni: «I soldi non mi servivano, lo facevo per sfida». Il racconto all'insegnante - Il telefono le vibra nella tasca dei jeans. Cristina - nome di fantasia - è seduta al suo banco, sta facendo lezione. Prende lo smartphone e legge la notifica che le è appena ...