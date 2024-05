Il Palazzo Reale di Napoli ha un nuovo logo - sarà svelato il 30 maggio Lo ha realizzato un team guidato da una grafica romana

(Di mercoledì 15 maggio 2024) “… and the winner is…” è la frase chepronunciata il 30, nella serata inaugurale del primo “European Design Festival “, organizzato da Aiap – Associazione Italiana Design della comunicazione visiva – che si svolgerà per la prima volta adal 30al 2 giugno, nel corso della qualeproclamato il vincitore del concorso e presentato ilbrand deldi. Ilcomposto da Francesca Pavese, Vito Della Speranza, Francesca Cuomo e Ciro Esposito ha avuto l’idea vincente tra i cinque candidati finalisti, selezionati per ideare la nuova immagine coordinata deldi, su ben 218 domande di partecipazione. La ...

“ Nikki Haley non è presa in considerazione per la carica di vicepresidente , ma le auguro ogni bene!“. Lo ha scritto il candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti , Donald Trump. Il Comitato di politica monetaria della Banca del ...

“ Nikki Haley non è presa in considerazione per la carica di vicepresidente , ma le auguro ogni bene!“. Lo ha scritto il candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti , Donald Trump. Il Comitato di politica monetaria della Banca del ...

Maltempo, a Milano tre persone messe in salvo con un gommone - Il maltempo durerà ancora 24 ore , fino al 16 maggio la protezione civile ha proclamato un'allerta per rischio idrogeologico, gialla in 5 regioni con zone arancioni in Lombardia.

Dopo Roma anche Parigi, ecco perchè Sinner (forse) non sarà al Roland Garros - "Innanzitutto un motivo temporale - spiega Mazza - cioe' la manifestazione, il cui inizio e' previsto per il 20 maggio, non garantisce quel tempo necessario alla completa guarigione della patologia e ...