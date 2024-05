Sesto San Giovanni - il Lambro tracima | chiuso il ponte San Maurizio e Pelucca isolata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Dopo avere allagato il quartierea Milano, il fiume ha esondato anche aSan, in via Sanal, al confine con Cologno, e su tutto l’asse viale Edison. Uno straripamento avvenito nonostante lo scolmatore fosse stato aperto già dalle prime ore della mattina. Sono state quindi chiuse al traffico sia via Sanalche viale Edison nella parte terminale. Il Quartiereè di fatto isolato. L’unico collegamento percorribile con il centro diSan– e per andare verso Milano - resta viale Italia. “Terremo monitorata la situazione soprattutto questa notte perché sono nuovamente previste forti precipitazioni”, ha annunciato l’assessore ...