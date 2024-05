Slovacchia - spari al premier Robert Fico ad Handov - primo ministro ferito e ricovera -o, arrestato l’attentatore - VIDEO

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Attentato in. Ilè rimasto vittima oggi di un tentato omicidio. Un uomo di 71 anni ha infatti sparato contro il, il quale è rimastoe si trovato in ospedale. L'aggressore è stato fermato. Tutto questo emerge dalle indagini preliminari del

Slovacchia, il premier Robert Fico ferito a colpi di arma da fuoco - slovacchia, il premier Robert Fico ferito a colpi di arma da fuoco - Fico è stato colpito all’addome, al petto e a un arto da almeno 3-4 colpi d’arma da fuoco, come indicato dalle prime informazioni fornite dai media. L’attentatore, che si era nascosto tra la folla ...

Robert Fico, attentato al premier slovacco: ferito da 4 colpi di pistola. «Lotta tra vita e morte, operato all'addome» - Robert Fico, attentato al premier slovacco: ferito da 4 colpi di pistola. «Lotta tra vita e morte, operato all'addome» - Il primo ministro slovacco Robert Fico è stato ferito in una sparatoria al termine di una riunione del governo nella città di Handlova. Lo riportano i media slovacchi spiegando che ...

Chi è Robert Fico, il primo ministro della Slovacchia ferito in un attentato - Chi è Robert Fico, il primo ministro della slovacchia ferito in un attentato - Fico, quell'anno, diventò premier per la primissima volta, a capo di una coalizione con il Partito Nazionale Slovacco e il Partito Popolare-Movimento per una slovacchia Democratica. Dopo un breve ...