La Fraschetta di Porta Portese - qui potrai gustare il Luna Pork!

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Laestende la sua attività in un altro quartiere nevralgico della Capitale: “Stavamo cercando un’altra location per la nostra terza apertura e la zona ci è piaciuta in quanto strategica, tra Monteverde, Testaccio e Trastevere” dichiarano i fratelli Andrea e Guido Zappavigna. Il nome “” prende spunto da un’identità ristorativa tipica dei Castelli Romani che la famiglia Zappavigna, da molti anni attiva nella ristorazione, hato a Roma aprendo il primo spin-off in centro nel 2009, in via Brunetti. Dopo l’ottimo riscontro ricevuto, è stata inaugurata nel 2015 Ladi Castel Sant’Angelo e nel 2018 Ladi Grottaperfetta. La nascita del gruppo RomaneriaNegli anni, accanto all’attività di Andrea e Guido, è subentrata quella dei rispettivi figli: Ludovica, Lorenzo ...