Inter-Lazio - un anno dopo | dove il rush finale di Inzaghi ebbe inizio!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 15 maggio 2024)si fronteggernella sfida di Serie A valida per la 36esima giornata di Serie A. Unfa i nerazzurri di Simoneconquistarono tre punti decisivi nella corsa relativa all’accesso alla Champions League. UNFA – L’ottenne un successo decisivo nella sua “corsa Champions League” con la vittoria contro la, per 3-1, nel match giocato al termine del mese di aprile dello scorso. All’epoca, la squadra meneghina si contendeva l’accesso alla Champions League con Milan e Atalanta, consci dei punti di penalizzazione che aleggiavano sul conto della Juventus. In occasione di quella vittoria, i nerazzurri mostrarono quel mordente che avrpoi caratterizzato il...