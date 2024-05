Robert Fico - attentato contro il premier slovacco | ferito da 4 colpi di pistola Lotta tra la vita e la mort - operato all' addome

Robert Fico, chi è il presidente della Slovacchia ferito in un attentato: dal legame con Putin alla lotta all'immigrazione - robert fico, chi è il presidente della Slovacchia ferito in un attentato: dal legame con Putin alla lotta all'immigrazione - I media slovacchi hanno raccontato che Il primo ministro slovacco robert fico è stato ferito in una sparatoria al termine di una riunione del governo nella città di Handlova.

Post sul Facebook di Fico, 'è in pericolo di vita' - Post sul Facebook di fico, 'è in pericolo di vita' - A decidere saranno le prossime ore". Lo si legge in un aggiornamento postato sulla pagina Facebook del premier slovacco robert fico e rilanciato dai media slovacchi.

Robert Fico ferito in un attentato in Slovacchia. Orban: «Scioccato per il mio amico». Meloni: «Profondo sconcerto» - robert fico ferito in un attentato in Slovacchia. Orban: «Scioccato per il mio amico». Meloni: «Profondo sconcerto» - «Sono rimasto profondamente scioccato dall’atroce attacco contro il mio amico, il primo ministro robert fico. Preghiamo per la sua salute e una pronta guarigione! Dio benedica lui e il suo Paese!". Lo ...