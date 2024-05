Riapre Il Sereno - l’elegante boutique hotel sulle rive iconiche del lago di Como | progettato da Patricia Urquiol - ha conquistato due chiavi nella Guida Michelin 2024

(Di mercoledì 15 maggio 2024) In completa armonia con il paesaggio circostante, Ildi, è undi design contemporaneo, di forte impatto innovativo, riconosciuto come una tra le aperture alberghiere più celebrate del 21° secolo. Un 5 stelle lusso, che si conferma come Resortn. 1 in Europa secondo Travel + Leisure, riconosciuto tra i ‘Miglioriin Italia’ dai Condé Nast Readers’ Choice Awards 2023, mantenendo così la sua posizione di eccellenza nel mondo dell’hospitality, che si è aggiudicato 2, il nuovo riconoscimento istituito dalla più ambitaRistoranti, che premia l’ospitalità alberghiera.daa e parte del Gruppo ...

Vacanza da incubo, pensionata torna a casa con 50 punture di insetto: «Hotel senz'acqua, nessuno puliva. Non accetterò il risarcimento» - Vacanza da incubo, pensionata torna a casa con 50 punture di insetto: «hotel senz'acqua, nessuno puliva. Non accetterò il risarcimento» - Ha prenotato una vacanza per festeggiare il suo compleanno, così da rendere memorabile il suo giorno speciale. Peccato che, però, il soggiorno in hotel si ...

Fiorentina, fuochi d'artificio dei tifosi belgi davanti all'hotel viola per disturbare i giocatori / VIDEO - Fiorentina, fuochi d'artificio dei tifosi belgi davanti all'hotel viola per disturbare i giocatori / VIDEO - Non è stata una nottata serena per la Fiorentina in Belgio. Secondo quanto riporta il media Nieuwsblad Sport, i tifosi fiamminghi hanno acceso in nottata dei fuochi d’artificio davanti all’hotel della ...

Guida Michelin: i migliori hotel premiati con le Chiavi - Guida Michelin: i migliori hotel premiati con le Chiavi - La nuova guida Michelin ha premiato 8 hotel italiani con le "chiavi Michelin", l'equivalente delle stelle per i ristoranti. Quali sono