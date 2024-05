L' ultimatum di Mentana a La7 | se l' azienda resta in silenzio su Gruber ne trarrò le conseguenze

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Prosegue il confronto a distanza tra i due volti di La7, Enricoe Lilli. "Siedo da 14 anni qui per condurre questo tg. Lo faccio con rispetto di tutti, mi aspetto che ci sia reciprocità con gli altri colleghi. Se così non fosse, e se dall'continuasse il mutismo che ho visto nelle ultime ventiquattro ore, domani sera nele". Così Enricoieri sera è tornato a commentare le parole che la conduttrice di Otto e mezzo Lilligli ha rivolto lunedì sera, accusandolo per il ritardo con cui ha terminato il suo telegiornale. Il conduttore ha messo l'alle strette, chiedendo ai vertici di La7 di prendere una posizione su quanto avvenuto in questi giorni. Poco prima,...

