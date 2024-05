Chi è Robert Fico - dal partito comunista al populismo Era stato nominato per la terza volta nel 2023

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il premier slovacco, 71 anni, ferito gravemente oggi, considerato un populista e filorusso, è da anni sulla scena politica europea. Già membro delcecoslovacco, era passato dopo il crollo del regimealdella Sinistra Democratica. Primo ministro della Slovacchia, in carica dal 25 ottobre, èpresidente del consiglio dall’aprile 2012 al marzo 2018 (quando si era dimesso in seguito all’omicidio del giornalista Jan Kuciak e della fidanzata Martina Kusnírova) e dal luglio 2006 al luglio 2010. Nel 1999 ha fondato Direzione –Socialdemocrazia (Smer-SD) nazionalista e populista dopo aver raccolto i socialisti slovacchi dopo lo scioglimento, nel 1990, del...

