La Pâtisserie Di Costanzo inaugura i nuovi locali tra artigianalità e tecnologia

(Di mercoledì 15 maggio 2024) La “Di” con l’zione deiconsacra nel migliore dei modi il frutto di un lavoro familiare sinonimo di passione, qualità e sinergia. Attesa delle grandi occasioni per giovedì 16 maggio 2024 alle ore 19.00, quando in piazza Cavour 133-134-135 a Napoli, sarannoti idella “Di”. Un momento diviso

Scuola e Pnrr, Di Meglio (Gilda Insegnanti): “Sistema di distribuzione delle risorse non funziona” - Scuola e Pnrr, Di Meglio (Gilda Insegnanti): “Sistema di distribuzione delle risorse non funziona” - Le risorse per migliorare scuola e le infrastrutture, del Pnrr non sarebbero distribuite in modo efficiente per la Gilda degli insegnanti ...

Montagna, un 'assegno di natalità' contro lo spopolamento - Montagna, un 'assegno di natalità' contro lo spopolamento - Contributi economici per i nuovi nati nei comuni montani dell'Abruzzo ... in essa previste - commenta l'assessore regionale con deleghe al Sociale e agli Enti locali, Roberto Santangelo - è di ...

Open Day Foro Italico Camp, sport e divertimento per 500 bambini al PalaFiljkam di Ostia - Open Day Foro Italico Camp, sport e divertimento per 500 bambini al PalaFiljkam di Ostia - Sport all’aria aperta e sui tatami, divertimento, attività ludico-ricreative, benessere, socialità e inclusione per oltre 500 bambini. C'è stato tutto questo nel ...