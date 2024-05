I futuri presidi selezionati tra piccioni e puzza di fogna | il concorso a Fiera di Roma

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Un esame tra ie ladi. Come racconta il quotidiano La Stampa, è così che si è svolto ilstraordinario riservato ai dirigenti scolastici che si è tenuto il 6 maggio in un padiglione delladi. Durante la prova scritta i 2.321 concorrenti hanno dovuto affrontare disagi e inconvenienti. La Stampa ha raccolto alcune testimonianze che ben rappresentano lo stato di difficoltà in cui sono stati messi i candidati. La convocazione era prevista per le 10.30, ma la prova è cominciata quattro ore dopo, tra complicate procedure di autenticazione e locali poco accessibili a persone con handicap. Oltre a ciò, uno spiacevole inconveniente: il padiglione destinato alla prova era maleodorante, per cui si è deciso di aprire le finestre, se non fosse che ciò ha ...