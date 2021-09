Benevento | la nota di Maria Carmela Serluca

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– “Sono costretta mio malgrado a ritornare sull’annosa questione del dissesto che non può essere lasciato alle fantasiose ricostruzioni utilizzate per la campagna elettorale: su alcuni punti è bene fornire ai cittadini la necessaria chiarezza. Ancora a proposito della dichiarazione di dissesto è bene chiarire che si tratta di un obbligo in presenza delle condizioni previste dalla legge. Lo stato del Comune diera avvalorato dalla pronuncia della Corte dei Conti del 2014, che già due anni prima dell’insediamento di una nuova Amministrazione aveva ordinato all’Ente di dichiarare il dissesto. Non è un caso che l’amministrazione Pepe avesse aumentato tributi e aliquote fino alla misura massima consentita. Così come non si spiegherebbe la redazione di un piano di riequilibrio (bocciato dalla Corte dei Conti) ...