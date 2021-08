Olimpiadi | record di spettatori sulle piattaforme Discovery

Advertising

sportface2016 : +++FINALE PER L'ORO E RECORD DEL MONDOOOOOO: PANDEMONIO AZZURRO NELL'INSEGUIMENTO A SQUADRE DEL CICLISMO SU PISTA.… - SkyTG24 : #Athletics 100 metri nella leggenda ????? Marcell #Jacobs a #Tokyo2020 con 9.80, con nuovo record europeo, si aggiud… - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | Il quartetto italiano della prova di ciclismo su pista inseguimento ha ottenuto la qualificazione alla… - manuelriccio_ : RT @CalcioFinanza: Tokyo 2020: record di spettatori sulle piattaforme digitali di Discovery - CalcioFinanza : Tokyo 2020: record di spettatori sulle piattaforme digitali di Discovery -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi record

la Repubblica

... poi rinviata per Covid): in quell'occasione l'Italia vinse uno storico oro e firmò il... già sperimentata a livello giovanile nei Mondiali U18, e ormai stabilmente nel programma delle...... inseguimento squadre: Italia in finale per l'oro conmondiale 3 Agosto 2021 L'Italia è in finale per l'oro nell'inseguimento a squadre del ciclismo su pista alledi Tokyo 2020. Gli ...La quinta medaglia d'oro per l'Italia alle Olimpiadi di Tokyo giunge dalla vela. Ruggero Tita e Caterina Banti con il loro Nacra 17, catamarano con le ali, classe con equipaggio misto, hanno raccolto ...Una leggenda. Il cavaliere australiano Andrew Hoy ha vinto l'argento nel concorso completo a squadre e il bronzo nell'individuale in equitazione. Si porta a casa ...