"Mi prendi per il cu***?". Frase sbagliata dell'ucraino, Paltrinieri lo fulmina in diretta Rai | Guarda (Di lunedì 2 agosto 2021) Un siparietto tutto da godersi, quello che è arrivato dalle olimpiadi di Tokyo 2020. Siamo al nuoto, dove c'è un Gregorio Paltrinieri stremato dopo i 1.500 metri stile libero, dove ha chiuso al quarto posto. E così eccolo, boccheggiante, al termine della gara mentre si concede ai microfoni della rai per una delle interviste di rito. Super-Greg racconta tutta la sua stanchezza, spiega che era tosta dopo gli 800 metri. Certo, c'è amarezza per la medaglia sfumata ma non vi è niente da recriminare, considerata la mononucleosi che lo ha tenuto sotto scacco fino a poco prima dei giochi e che ne ha limitato allenamenti e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) Un siparietto tutto da godersi, quello che è arrivato dalle olimpiadi di Tokyo 2020. Siamo al nuoto, dove c'è un Gregoriostremato dopo i 1.500 metri stile libero, dove ha chiuso al quarto posto. E così eccolo, boccheggiante, al terminea gara mentre si concede ai microfonia rai per unae interviste di rito. Super-Greg racconta tutta la sua stanchezza, spiega che era tosta dopo gli 800 metri. Certo, c'è amarezza per la medaglia sfumata ma non vi è niente da recriminare, considerata la mononucleosi che lo ha tenuto sotto scacco fino a poco prima dei giochi e che ne ha limitato allenamenti e ...

