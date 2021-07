Advertising

occhio_notizie : ?? Domiciliari revocati per il camionista casertano - MediasetTgcom24 : Sindacalista investito, revocati i domiciliari al camionista #sindacalistainvestito - statodelsud : Sindacalista investito a Biandrate, revocati i domiciliari al camionista - Pino__Merola : Sindacalista investito a Biandrate, revocati i domiciliari al camionista - mattinodinapoli : Sindacalista investito e ucciso, revocati i domiciliari al camionista -

Ultime Notizie dalla rete : Sindacalista investito

TGCOM

commenta Domiciliari revocati per Alessio Spaziano, il giovane camionista casertano che a giugno hae ucciso ildel Si Cobas Adil Belakhdim, impegnato in un presidio davanti ai cancelli del magazzino Lidl di Biandrate (Novara). Il tribunale del Riesame di Torino ha accolto la ...NOVARA Chi era Adil Belakhdim, ilmortoda un tir a...Domiciliari revocati per Alessio Spaziano, il giovane camionista campano che a giugno ha investito e ucciso il sindacalista del Si Cobas Adil Belakhdim. L'uomo era impegnato in un presidio davanti ai ...Domiciliari revocati per Alessio Spaziano, il giovane camionista casertano che a giugno ha investito e ucciso il sindacalista ...