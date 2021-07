Cannabis terapeutica | l’appello Cappato | “Cristian Filippo è malato di fibromialgia | il suo arresto è una violenza istituzionale”

robertosaviano : Sul @corriere la storia di Cristian, affetto da fibromialgia, che vive in Calabria dove la cannabis terapeutica leg… - ADUC1 : ADUC - Notizia - ITALIA - Cannabis terapeutica. L'ostruzionismo della Calabria è violenza istituzionale: - 4Tchat : RT @acino2020: @Mov5Stelle Però legalizzando la #Cannabis ne risparmiavamo molti di più. A proposito, sapete del fallimento dello Stabilime… - legalizzas : RT @annak65649009: @acino2020 @ItalyMFA @luigidimaio @Avvenire_Nei @FoodSystems @cooperazione_it @ItalyUN_Rome @ItalyUN_NY @pazientican @ro… - legalizzas : RT @acino2020: @ItalyMFA @luigidimaio @Avvenire_Nei @FoodSystems @cooperazione_it @ItalyUN_Rome @ItalyUN_NY Altra sfida prioritaria: riforn… -

Ultime Notizie dalla rete : Cannabis terapeutica

Il Fatto Quotidiano

Sarebbe stato facilissimo per Cristian trovare la via illegale per procurarsima dopo la diagnosi del suo male e la prescrizione medica lui avrebbe diritto allalegale, ......in Puglia? A svelarlo sono state le due stesse attrici che via social hanno spiegato di aver aderito ad un progetto benefico per i malati (oncologici e non) che preveda l'uso diCristian Filippo è stato imputato di aver ‘illecitamente coltivato e detenuto una sostanza stupefacente per cessione a terzi o comunque per un uso non esclusivamente personale’ Adesso è stato accusato ...Per lo scrittore la storia è «un paradosso di Stato», ancor più se ambientata «in una narcoterra» come la Calabria. Cristian Filippo sconta in via cautelare un mese di arresti domiciliari seguiti dall ...