Battiti Live | Elisabetta Gregoraci è un turbine di bellezza e grinta

Leggi su dilei

(Di giovedì 29 luglio 2021) Si rinnova l’appuntamento con, giunto alla sua terza puntata in questa calda estate., splendida padrona di casa, è tornata sul palco assieme ad Alan Palmieri nell’incantevole cornice del Castello Aragonese di Otranto, per ore di puro intrattenimento. Questa è stata una serata davvero speciale, anche per la sua insolita collocazione nel palinsesto settimanale. Qualche giorno prima era infatti arrivato l’annuncio a sorpresa: per evitare “conflitti” con l’ultima puntata di Temptation Island 2021, in onda proprio il martedì, lo show musicale dell’estate era stato spostato al giovedì. Un ...