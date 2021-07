Incendio in un cantiere edile di Contrada, indagini in corso (Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoContrada (Av) – Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri per l’Incendio divampato questa notte in un cantiere edile di Contrada per lavori di bonifica e messa in sicurezza dell’ex discarica RSU. Le fiamme hanno interessato un bagno chimico e due box contenenti materiali edili. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Baiano e i Vigili del Fuoco. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Sono inda parte dei Carabinieri per l’divampato questa notte in undiper lavori di bonifica e messa in sicurezza dell’ex discarica RSU. Le fiamme hanno interessato un bagno chimico e due box contenenti materiali edili. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Baiano e i Vigili del Fuoco. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

