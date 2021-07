Draghi smonta l' asse gialloverde | accelerata per il semestre bianco

(Di sabato 24 luglio 2021) Il doppio monito a leghisti e grillini su passaporto vaccinale e giustizia è un segnale chiaro: no alla propaganda di partito nei sei mesi in cui non si potrà andare a votare

ha fatto di testa sua, senza cedere alla pressione gialloverde: via libera all'obbligo del green pass anche per bar e ristoranti. Demolito il fortino di Lega e Cinque stelle. L'irritazione che ...... 'Aperti a miglioramenti tecnici ma l'impianto non si tocca' Riforma della giustizia: Cartabiale critiche e va avanti col suo calendarioe Cartabia condannano l'epoca Bonafede: '...Il doppio monito a leghisti e grillini su passaporto vaccinale e giustizia è un segnale chiaro: no alla propaganda di partito nei sei mesi in cui non si potrà andare a votare ...Il doppio monito a leghisti e grillini su passaporto vaccinale e giustizia è un segnale chiaro: no alla propaganda di partito nei sei mesi in cui non si potrà andare a votare ...