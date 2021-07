Gregorio Paltrinieri | «Io penso da guerrierio»

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Nei 1.500 stile liberoè il campione olimpico in carica. Agli Europei di Budapest in vasca si è aggiudicato due medaglie d’argento – nei 1.500 e negli 800 metri –, ma in acque libere, che praticamente è un altro sport, ha portato a casa tre medaglie d’oro su tre: nei 5 km, nei 10 (specialità presente anche a Tokyo) e nella staffetta. Resistenza fisica e tenacia mentale sono l’equipaggiamento del nuotatore. «La mia è una mentalità da guerriero: la forza nel superare le avversità è fondamentale, ricordo sempre a me stesso la sua importanza. Non mi sento mai pienamente soddisfatto, ho una fame persistente di miglioramento, sessione dopo ...