MotoGP: Andrea Dovizioso continua la collaborazione in Aprilia per i test (Di venerdì 21 maggio 2021) Da una A all'altra, Andrea Dovizioso e l'Aprilia continuano insieme. Per quel che riguarda i test, infatti, la coppia procede unita: a comunicarlo è la stessa Aprilia Racing in una nota, che porta a conoscenza dei piani relativi al Dovi per il prossimo futuro. Questo il breve testo del comunicato: "La collaborazione tra il campione romagnolo e Aprilia Racing assume così un carattere strutturato, con la previsione di una serie di test durante l'arco della stagione 2021". In particolare, Dovizioso era già salito sull'Aprilia a Jerez, in una sorta di situazione conoscitiva, mentre al Mugello le condizioni meteo non erano state propriamente favorevoli, per usare un eufemismo.

