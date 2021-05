Franco Battiato, il Maestro racconta: «Folgorato dal Papa. E da una scossa sul palco» (Di martedì 18 maggio 2021) Franco Battiato ci ha lasciato. Vogliamo ricordare il Maestro ripubblicando l'intervista rilasciata a GQ a un passo dai 70 anni, nel 2014 Che mediti, si goda l’alba o prepari la valigia, Franco Battiato conosce inganni, miraggi e sogni di mezza estate. Da bambino, sulla terrazza con vista sul cinema all’aperto del paese, osservava vite immaginarie in bianco e nero. Ora che il film dell’esistenza lo riporta indietro e il prossimo disco, Joe Patti’s Experimental Group, ritorna allo sperimentalismo del principio, non si sa più dove inizi la sintesi di un percorso e dove il sintetizzatore: «Rifiuto con identico spirito la nostalgia e il passatismo programmatico. Del mio ieri non ho mai fatto una bandiera. C’è stato e l’ho attraversato con inconsapevolezza». Tornare su passi impolverati da quattro decenni e ... Leggi su gqitalia (Di martedì 18 maggio 2021)ci ha lasciato. Vogliamo ricordare ilripubblicando l'intervista rilasciata a GQ a un passo dai 70 anni, nel 2014 Che mediti, si goda l’alba o prepari la valigia,conosce inganni, miraggi e sogni di mezza estate. Da bambino, sulla terrazza con vista sul cinema all’aperto del paese, osservava vite immaginarie in bianco e nero. Ora che il film dell’esistenza lo riporta indietro e il prossimo disco, Joe Patti’s Experimental Group, ritorna allo sperimentalismo del principio, non si sa più dove inizi la sintesi di un percorso e dove il sintetizzatore: «Rifiuto con identico spirito la nostalgia e il passatismo programmatico. Del mio ieri non ho mai fatto una bandiera. C’è stato e l’ho attraversato con inconsapevolezza». Tornare su passi impolverati da quattro decenni e ...

Advertising

Radio1Rai : ??È morto Franco #Battiato. Si è spento stamattina nella sua residenza. Lo ha reso noto la famiglia. I funerali avve… - fabfazio : A te caro Franco, con il cuore colmo di tristezza dedico il mio silenzio nel ricordo delle emozioni e dei sorrisi c… - matteosalvinimi : “Perché sei un essere speciale ed io, avrò cura di te...” Una preghiera, un ricordo e una canzone per il grande Mae… - antenorina : RT @CardRavasi: …com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire (Franco Battiato, R.I.P.) - non_hoLeta : RT @chetempochefa: “Non posso dire di non aver paura della morte. Sto lavorando per essere degno di questo passaggio. Non bisogna avere deb… -