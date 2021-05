Mercedes Concept EQT, il van della Stella sarà proposto con motore elettrico (Di martedì 11 maggio 2021) “Con l’arrivo dell’imminente Classe T stiamo ampliando la nostra gamma nel segmento degli small van per rivolgerci alle famiglie ed ai clienti privati di tutte le età, che nel tempo libero vogliono dedicarsi ai loro hobby che spesso richiedono tanto spazio e la massima versatilità, senza rinunciare al comfort ed allo stile”: è con queste parole che Marcus Breitschwerdt, Responsabile di Mercedes-Benz Vans, svela la nuova EQT Concept, versione 100% elettrica della Classe T attesa al debutto nel 2022. La volontà del costruttore è quella di trasferire le caratteristiche di spaziosità e versatilità della Classe V, il celebre van della Mercedes-Benz, in un veicolo dal formato più compatto ma dalle credenziali premium: La EQT, come detto, avrà meccanica 100% elettrica, mentre la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) “Con l’arrivo dell’imminente Classe T stiamo ampliando la nostra gamma nel segmento degli small van per rivolgerci alle famiglie ed ai clienti privati di tutte le età, che nel tempo libero vogliono dedicarsi ai loro hobby che spesso richiedono tanto spazio e la massima versatilità, senza rinunciare al comfort ed allo stile”: è con queste parole che Marcus Breitschwerdt, Responsabile di-Benz Vans, svela la nuova EQT, versione 100% elettricaClasse T attesa al debutto nel 2022. La volontà del costruttore è quella di trasferire le caratteristiche di spaziosità e versatilitàClasse V, il celebre van-Benz, in un veicolo dal formato più compatto ma dalle credenziali premium: La EQT, come detto, avrà meccanica 100% elettrica, mentre la ...

