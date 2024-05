Darmian | Fatto qualcosa di incredibile! Sistema Inzaghi? Conta una cosa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 19 maggio 2024)è intervenuto dopo Inter-Lazio, sfida terminata 1-1 con la premiazione ufficiale dei Campioni d’Italia con il trofeo scudetto. L’esterno nerazzurro, che ha parlato a DAZN, spiega come si costruisce una carriera come la sua e un successo come il ventesimo scudetto nerazzurro LAVORO E GODURIA – Matteospiega come nasce una carriera come la sua e un successo come il ventesimo scudetto dell’Inter: «Con tanto lavoro, sacrifico e umiltà. Ho sempre cercato di dare tutto me stesso e queste sono le serate che ci godiamo e meritiamo perché abbiamodi. Quando non arrivano le gambe arriva la testa però cerco sempre di allenarmi bene e fare tutto il possibile per fare bene. Ci divertiamo quando siamo in campo, sappiamo quello che dobbiamo fare e cerchiamo ...