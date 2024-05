VIDEO F1 - Max Verstappen resiste a Lando Norris e vince a Imol - Charles Leclerc 3°

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 19 maggio 2024) Anche in riva al Santerno è sempre Maxre. Il tre-volte campione del mondo, dopo non aver centrato il gradino più alto del podio a Miami, si è rifatto con gli interessi nel Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Maxha fatto sua la gara sul tracciato dia con appena 725 millesimi su uno scatenato(McLaren) che ha provato la rimonta fino alla bandiera a scacchi, mentre è terzo(Ferrari) a 7.9 secondi con una SF-24 che non sembra aver compiuto quel passo in avanti che la scuderia di Maranello si aspettava. Quarta posizione per Oscar Piastri (McLaren) a 14.1, quinta per Carlos Sainz (Ferrari) a 22.3, mentre è sesto Lewis ...