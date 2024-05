LIVE Atletica - Diamond League Rabat 2024 in DIRETTA | podio azzurro nell’ast - Roberta Bruni è secon -a, Elisa Molinarolo terza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 19 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.33 Questa la situazione del disco maschile nel corso del quarto turno di lanci: 1. Alekna (Lituania) 70.70, 2. Denny (Australia) 67.74, 3. Stahl (Svezia) 67.49. 21.30 Penultima gara della pista, gli 800 femminili, al via anche l’azzurra Eloisa Coiro. 21.25 Ha deciso di non proseguireche chiude dunque aldo posto la gara dell’asta con 4.65 alle spalle della svizzera Angelica Moser (4.73). Completano ilAikaterini Stefanidi ed(4.55). 21.24 Vince il camerunense Emanuel Eseme in 10?11 davanti ad Andrè De Grasse (10?19), terzo Jeremiah Azu in 10?25. 21.21 Al via i 100 metri maschili: Chakir (Marocco), Watson, Blake (Giamaica), Azu, Efoloko (Regno Unito), De Grasse ...