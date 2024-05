Udinese in Serie B se Tutte le combinazioni

Dopo la Salernitana, anche il Sassuolo retrocede in Serie B. Dopo il ko del lunch match contro il Cagliari, le speranze erano ridotte al lumicino: per una flebile speranza di allungare la stagione, almeno fino all’ ultima giornata , gli emiliani ...

Empoli in Serie B se... Tutte le combinazioni - Empoli in serie B se... Tutte le combinazioni - L`Empoli è sempre più vicino alla retrocessione in serie B, dato il pareggio maturato, all`ultimo secondo, in casa dell`udinese, altra formazione candidata all`incubo.

Serie A - Le pagelle di Udinese-Empoli 1-1: Niang e Samardzic glaciali, Fazzini in lacrime - serie A - Le pagelle di udinese-Empoli 1-1: Niang e Samardzic glaciali, Fazzini in lacrime - Fazzini, dopo la trattenuta su Payero, esce dal campo in lacrime. udinese-Empoli, match valido per la 37a giornata di serie A, è terminato sul punteggio di 1-1 frutto delle reti - entrambe su rigore - ...

Serie B, chi ci sarà nella prossima stagione I nuovi arrivati - serie B, chi ci sarà nella prossima stagione I nuovi arrivati - serie B, quali saranno le nuove squadre per la stagione 2024/25 Ecco le prime cinque fra promosse e retrocesse La Sampdoria proverà un nuovo assalto alla serie A nella prossima stagione di serie B, o ...