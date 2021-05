Fabio Riva, e Luigi Capogrosso, devono risarcire Legambiente (Di martedì 11 maggio 2021) La Corte di Appello di Lecce ha confermato il diritto di Legambiente ad ottenere un risarcimento di trentamila euro da Fabio Riva, nella qualità di erede di Emilio Riva, patron di ILVA S.p.A., e da Luigi Capogrosso, ex Direttore dello stabilimento siderurgico di Taranto. E’ stato infatti rigettato l’appello proposto da Fabio Riva e da Luigi Capogrosso avverso la sentenza del Tribunale di Taranto, che li aveva condannati al risarcimento dei danni in favore di Legambiente, difesa dall’avvocato Massimo Moretti. Il giudizio e la sentenza di condanna del Tribunale Civile si erano resi necessari per quantificare il danno riconosciuto nel procedimento penale concluso in Corte di Cassazione, con ... Leggi su tarantinitime (Di martedì 11 maggio 2021) La Corte di Appello di Lecce ha confermato il diritto diad ottenere un risarcimento di trentamila euro da, nella qualità di erede di Emilio, patron di ILVA S.p.A., e da, ex Direttore dello stabilimento siderurgico di Taranto. E’ stato infatti rigettato l’appello proposto dae daavverso la sentenza del Tribunale di Taranto, che li aveva condannati al risarcimento dei danni in favore di, difesa dall’avvocato Massimo Moretti. Il giudizio e la sentenza di condanna del Tribunale Civile si erano resi necessari per quantificare il danno riconosciuto nel procedimento penale concluso in Corte di Cassazione, con ...

