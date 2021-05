Oroscopo Pesci, domani 11 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di lunedì 10 maggio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 11 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci. Carissimi Pesci, nel corso del vostro martedì potrete contare ancora sull’influsso di Marte nei vostri piani astrali, con la sua importante influenza sulle vostre energie e sulla creatività che anima il vostro segno! Ma la giornata non è del tutto positiva, perché Mercurio e Venere sono abbastanza dispettosi e non vogliono rendervi la strada semplice da percorrere, disseminandola di buche, inciampi e problemi di non poco conto. In particolar modo, gli aspetti maggiormente sfavoriti sono ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 10 maggio 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 11? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei. Carissimi, nel corso del vostro martedì potrete contare ancora sull’influsso di Marte nei vostri piani astrali, con la sua importante influenza sulle vostre energie e sulla creatività che anima il vostro segno! Ma la giornata non è del tutto positiva, perché Mercurio e Venere sono abbastanza dispettosi e non vogliono rendervi la strada semplice da percorrere, disseminandola di buche, inciampi e problemi di non poco conto. In particolar modo, gli aspettirmente sfavoriti sono ...

